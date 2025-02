De vreemde reden waarom er geen nieuw veld in het Koning Boudewijnstadion gelegd kan worden: bewijsmateriaal

Het veld van het Koning Boudewijnstadion is gisteren de wereld rondgegaan. En niet in positieve zin. Voor de wedstrijd Union-Ajax lag het er erbarmelijk bij nadat er veel werk in was gestoken om het speelklaar te krijgen. Maar wat is er nu aan de hand?

De slechte staat van het veld is een gevolg van meerdere factoren. De opeenvolging van wedstrijden, concerten en de Mémorial Van Damme zorgen voor zware belasting. In november 2024 werden bijvoorbeeld drie wedstrijden gespeeld in één week, wat veel te veel was voor een al versleten grasmat.

Bovendien ontbreekt essentiële infrastructuur zoals veldverwarming en UV-lampen, terwijl het bestaande drainagesysteem niet volstaat. Door de opeenstapeling van oude graslagen en plastic netten onder het veld kan water nauwelijks weg, wat leidt tot overstromingen bij regen of sneeuw, schrijft LDH. Als oplossing wordt een zeil over het veld gelegd, een achterhaalde methode in vergelijking met moderne technieken.

Ondanks dat de problemen al lang gekend zijn, blijft een echte oplossing uit. De kosten spelen uiteraard een rol, maar ook andere factoren verhinderen structurele verbeteringen. Er werden wel werken uitgevoerd, zoals de vervanging van 50.000 zitjes, de vernieuwing van de atletiekpiste en de renovatie van de kleedkamers. Ook de grasmat werd opnieuw aangepakt, maar onvoldoende diep om de echte problemen te verhelpen.

Een bijkomend obstakel is de juridische procedure tegen de vorige onderhoudsaannemers. De Belgische voetbalbond kan de grasmat niet volledig vervangen zonder het bewijsmateriaal in de lopende zaak te vernietigen. Dit maakt het voor de bond onmogelijk om de nodige ingrepen door te voeren, terwijl het veld dringend een fundamentele heraanpak nodig heeft.

Ondertussen onderzoekt de stad Brussel, met de hulp van Greenpoint (ook verantwoordelijk voor het Lotto Park van Anderlecht), of een volledig natuurlijke grasmat nog haalbaar is of dat een hybride of synthetisch veld een betere oplossing zou zijn. Wat de keuze ook wordt, het is duidelijk dat actie broodnodig is.