"Er is nog een kans": Anthony Moris blijft optimistisch ondanks thuisnederlaag tegen Ajax

Union SG deed in de Europa League een slechte zaak. Het verloor met 0-2 van Ajax Amsterdam.

In het Koning Boudewijnstadion ging Union SG na de rust onderuit. Het wordt een heel moeilijke opdracht om de 0-2-achterstand volgende week op te halen in de Johan Cruijff Arena.

Na de rust kreeg doelman Anthony Moris twee doelpunten tegen. “We zaten goed in de match, de organisatie was prima en we gingen vol in de duels en konden een paar goede kansen afdwingen, maar jammer genoeg niet scoren”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

In de omschakeling slaagde Ajax daar wel in. Dat deed de hele match kantelen. “De tweede goal valt dan uit een stilstaande fase en nadien waren we toch wat de pedalen kwijt. Gelukkig volgde de derde goal niet en zo is er toch nog een kans voor de terugmatch.”

Daarvoor verwijst Moris naar het verleden. “Ik herinner mij bijvoorbeeld de duels tegen Fenerbahçe. Of we frisheid misten? Ik denk het eigenlijk niet, we zijn alleen op een goede en uitgekookte ploeg gebotst.”

En dan was er nog het veld. “We zijn blij dat we hier terecht kunnen voor de Europese matchen, maar het is evident dat we in ons eigen stadion een meer vertrouwd en beter gevoel hebben.”