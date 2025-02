Union op zoek naar revanche tegen Malinwa na tumultueuze heenwedstrijd: "Dat zit nog in de hoofden van sommige spelers"

Na de 0-2-nederlaag tegen Ajax lijkt het Europese avontuur van Union stilaan ten einde te lopen. De Brusselaars hebben volgende week in Amsterdam een straffe comeback nodig, maar coach Sébastien Pocognoli houdt de focus voorlopig gericht op de competitie.

Hoewel Union een sterke prestatie nodig heeft om zich alsnog te plaatsen in Europa, wil Pocognoli daar nog niet te veel bij stilstaan. “We hechten nog niet al te veel belang aan het resultaat, want we hebben nog die terugmatch", zegt de trainer in Het Nieuwsblad.

“Het is belangrijk om de knop snel om te draaien. Onze concurrenten hebben ook veel wedstrijden in de benen, dat gaat beginnen meespelen. We moeten klaar zijn om tegen KV Mechelen met een reactie te komen.”

De Brusselaars krijgen amper tijd om te recupereren, want zondag om 16 uur volgt al de volgende opdracht thuis tegen KV Mechelen. Union heeft immers nog een rekening openstaan met Malinwa.

Revanche tegen Malinwa?

In de heenwedstrijd verspeelde het in extremis twee punten, nadat doelman Moris werd bekogeld vanuit het Mechelse publiek. Na de onderbreking wist Mechelen alsnog de gelijkmaker te scoren via Touba.

"We weten hoe het is gelopen in Mechelen, en dat zit nog in de hoofden van sommige spelers. Al zou ik de wedstrijd van zondag geen revanche noemen. We proberen gewoon tegen elke tegenstander beter te doen dan in de eerste seizoenshelft. Voorlopig haalden we altijd minstens een even goed resultaat in de terugronde, dat blijft onze drijfveer voor de resterende wedstrijden", besluit de trainer.