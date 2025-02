🎥 Wesley Sonck ziet maar liefst drie dubieuze fases in het nadeel van Anderlecht

RSC Anderlecht verloor met 3-0 op bezoek bij Fenerbahce. De uitschakeling in de Europa League is heel nabij.

Anderlecht is van een kale reis naar Istanboel teruggekeerd. Het ging roemloos ten onder bij Fenerbahce, al zijn er volgens analist Wesley Sonck wel drie fases met een geurtje aan.

Dat gebeurde al in de eerste helft. De twee goals van de thuisploeg en een zelf niet gekregen penalty penalty waren het lot van Anderlecht in Turkije.

Bij het eerste doelpunt krijgt Fenerbahce een corner waar ze geen recht op hebben, aldus Sonck. “Wij zien nu toch meteen in de herhaling dat dat geen hoekschop is?”, klinkt het bij Sporza. Al kan de VAR op dit soort zaken niet ingrijpen.

Enkele minuten later wou Anderlecht een strafschop, na hands van Fred. Maar de VAR zag er geen graten in. “Dit is geen natuurlijke houding”, aldus Sonck. “Dit is altijd penalty. Kan je dat nog begrijpen tegenwoordig als je dat allemaal ziet? Je kan toch niet meer volgen? Probeer dat maar eens uit te leggen aan je vrienden.”

De 2-0 van Fenerbahce kwam er dan weer na een slag van Akcicek richting het gezicht van Degreef. De lijnrechter vlagde, de scheids en de VAR lieten spelen. “Zo zijn er gisteren penalty's gevallen”, verwees Sonck naar de winnende strafschop van Club Brugge tegen Atalanta.