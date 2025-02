Doelman redt Lierse met zevende clean sheet: "Daar willen we vol voor gaan, dat is onze ambitie"

Lierse behaalde gisteren een verdiend gelijkspel tegen leider Zulte Waregem. Doelman Kjell Peersman was een van de uitblinkers met zijn zevende clean sheet van het seizoen.

"Een gelijkspel was het hoogst haalbare", geeft de doelman toe in De Gazet van Antwerpen. "Zonder Ousmane Sow en met Maxim Kireev geschorst, wisten we dat het een moeilijke avond zou worden tegen Zulte Waregem. Toch mogen we trots zijn op deze prestatie."

"We hebben het Zulte Waregem lastig gemaakt. Net zoals RWDM twee weken geleden. Ik denk dat geen enkele ploeg graag tegen dit Lierse voetbalt. En dat mogen we als een compliment zien.”

De doelman was zeer belangrijk voor zijn ploeg en liet dat ook blijken tegenover topschutter Jelle Vossen. De spits kon meermaals het net vinden tegen een ijzersterke Peersman.

“Ach, vooral dat schot in de hoek van Vossen moest ik ver gaan halen. Maar kom, ik ben blij mijn werk gedaan te hebben en de ploeg zo te helpen. Want iedereen heeft zich voortreffelijk uitgevoerd. Dit is een succes van het collectief."

"Dit was de derde clean sheet in vier wedstrijden. De top zes blijft immers onze ambitie en daar willen we vol voor gaan”, besluit Peersman.