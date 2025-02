Zulte Waregem laat opnieuw punten liggen en ziet blessurelast toenemen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Competitieleider Zulte Waregem bleef vrijdagavond in de Challenger Pro League steken op een 0-0 gelijkspel tegen Lierse. Trainer Sven Vandenbroeck bleef ondanks het puntenverlies kalm, al baart de toenemende blessurelast hem zorgen.

Hoewel Essevee verschillende kansen creëerde, ontbrak het aan scherpte voor doel. Lierse hield stand en zorgde er zo voor dat de competitieleider alweer punten verspeelde.

Ondanks het puntenverlies toonde trainer Sven Vandenbroeck zich mild voor zijn ploeg. “Ik kan mijn spelers niets verwijten", verklaarde hij in Het Nieuwsblad.

“We hadden heus wel de mogelijkheden, maar de bal wilde er gewoon niet in. Vergeet wel niet dat we tegen de zesde in de stand op bezoek gingen."

Zorgen voor Vossen en Diop

Naast het teleurstellende gelijkspel kreeg Zulte Waregem ook slecht nieuws binnen. Topschutter Jelle Vossen liep mogelijk een spierletsel op, terwijl Diop een voetbreuk zou kunnen hebben.

“We zullen de nodige scans afwachten, maar het zou me niet verbazen als we hen een tijdje moeten missen. Gelukkig spelen we volgende week thuis, op een degelijke grasmat tegen Jong Genk", besluit Vandenbroeck.