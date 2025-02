Johan Boskamp haalt in één adem keihard uit naar Karetsas, El Ouahdi en Talbi: "Als ik het voor het zeggen had..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ook Johan Boskamp heeft deze week genoten van de goal van Jorthy Mokio voor Ajax. En de Nederlandse analist was vooral blij over het interview achteraf.

Amper 16 jaar oud is Jorthy Mokio. Hij verraste vriend en vijand met een wel heel knappe goal voor Ajax in de Europa League tegen Union SG.

Maar waar Johan Boskamp nog het meest van opkeek was dat Mokio achteraf meteen zei dat hij met de Rode Duivels naar het WK van 2026 wou.

“Er staat ook een goeie kop op dat ventje. Hij zegt gelijk dat hij voor de Belgische nationale ploeg wilt spelen”, vertelt Boskamp aan Het Belang van Limburg.

Want uiteindelijk zou hij ook voor Congo kunnen kiezen. Johan Boskamp haalt dan ook in één adem uit naar andere twijfelaars. “Toch een opsteker als je weet dat de kans groot is dat spelers als Karetsas, El Ouahdi en Talbi voor hun andere vaderland gaan kiezen”, gaat Boskamp verder.

En hij staaft zijn betoog. “Dan denk ik: je hebt in de jeugd voor België gespeeld. Blijft toch gewoon lekker bij je keuze. Als ik het voor het zeggen had, dan maakte ik die beslissing definitief van bij de jeugd.”