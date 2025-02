🎥 Van een droomdebuut gesproken: 19-jarige schrijft zich nu al in de geschiedenisboeken van OH Leuven

OH Leuven heeft zaterdag een belangrijke overwinning geboekt tegen Dender. Na een matige wedstrijd hield de ploeg toch de drie punten thuis, dankzij een nieuwkomer.

De 19-jarige Jovan Mijatovic, pas gehuurd van New York City, maakte in zijn eerste wedstrijd voor OHL het winnende doelpunt. Met zijn treffer in de slotfase zorgde hij voor een 3-2-overwinning.

De jonge Serviër mocht in de tweede helft invallen en kreeg een halfuur speeltijd. In de slotfase stond hij op de juiste plaats om de bal binnen te trappen en zo de overwinning veilig te stellen.

“Mijn familie was ook hier voor mijn debuut en dan scoor ik meteen", reageerde Mijatovic in Het Nieuwsblad. “Ja, dit is als een droom."

“Wat er gebeurde toen ik scoorde? Niets, ik pakte de bal en trapte. Nee, ik voelde dat de bal aan de rechterkant ging vallen. Soms is het gevoel belangrijk in een wedstrijd en ik voelde dat de bal iemand nodig had.”

Voor Mijatovic voelde de overwinning bijzonder goed aan. “Ik heb dit nog nooit gevoeld, en dan zeker niet in zo’n geweldige club met zulke geweldige supporters", besluit de Serviër.