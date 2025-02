Doelman blijft optimistisch na teleurstellend resultaat tegen Antwerp: "Er is geen mirakeloplossing, maar..."

Na de 2-1 nederlaag tegen Antwerp op de Bosuil was de sfeer in de kleedkamer van Kortrijk allerminst positief. Toch blijft doelman Marko Ilic zeer positief en strijdvaardig voor de strijd tegen de degradatie.

Doelman Marko Ilic gaf aan dat de nederlaag zwaar viel bij KVK. De frustratie was zichtbaar bij de spelers, maar Ilic benadrukte in Het Nieuwsblad dat ze de juiste mentaliteit toonden.

“We vochten tot het einde, en ik denk ook dat we aanspraak maakten op meer. Een gelijkspel leek me echt wel verdiend."

Ondanks de nipte nederlaag tegen Antwerp blijft de doelman optimistisch. "Het positieve punt dat we uit deze partij kunnen halen, is dat we blijven knokken en niet opgeven. Er is geen mirakeloplossing, maar we gaan er alles aan doen om in eerste klasse te blijven."

KV Kortrijk lijkt ook sterker geworden te zijn na de winterstop, dankzij nieuwe spelers zoals Ilaimaharitra en Dermane. Dit heeft volgens de doelman het voetballend vermogen van het team een stuk verbeterd.

De Kerels staan momenteel voorlaatste in de Jupiler Pro League. KVK moet dit weekend een thuiswedstrijd spelen tegen Cercle Brugge dat al 11 punten meer telt.