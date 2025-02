Het weekend van de Rode Duivels in Europa: Hoe hebben onze Belgen in het buitenland gepresteerd?

Sommige Rode Duivels hebben gescoord, anderen hebben assists gegeven, en sommigen zijn helaas dit weekend niet in actie gekomen. We geven een overzicht.

Lukebakio : Na een sterke prestatie tegen Valladolid, scoorde de winger en gaf een beslissende assist, waardoor hij zijn team Sevilla hielp om met 0-4 te winnen. Dodi Lukebakio scoorde zijn 10e doelpunt van het seizoen. Sambi Lokonga is nog steeds geblesseerd.

Witsel : Opnieuw op de bank, de middenvelder kwam weer niet in actie. Hij heeft maar 2 van de laatste 11 wedstrijden van Atlético gespeeld, in alle competities.

Courtois : Tijdens het gelijkspel van Real tegen Osasuna (1-1) leverde Thibaut Courtois een degelijke prestatie. Ondanks verschillende reddingen slaagde hij er helaas niet in om de strafschop van Ante Budimir te stoppen.

Mangala : Nog steeds geblesseerd, de middenvelder nam niet deel aan de overwinning van Everton tegen Crystal Palace.

Tielemans : De voormalige middenvelder van Anderlecht speelt consistente en kwalitatieve wedstrijden met Aston Villa. Hij slaagde er helaas niet in om een oplossing te vinden om een gelijkspel tegen Ipswich te voorkomen, ook al waren ze gereduceerd tot 10.

Sels en Castagne : In het duel tussen Fulham en Nottingham stonden twee Rode Duivels tegenover elkaar. Timothy Castagne speelde zijn 11e opeenvolgende volledige wedstrijd en kon genieten van een overwinning, terwijl Matz Sels in de steek werd gelaten door zijn verdediging tegen de aanvallen van de tegenstander. Toch maakte hij 8 reddingen in de wedstrijd, duidelijk niet genoeg.

Doku : Geen Belgen aan de aftrap van de wedstrijd tussen Manchester City en Newcastle. Jérémy Doku kwam in de 75e minuut in actie, terwijl Kevin De Bruyne zelfs niet speelde. Het is het vermelden waard dat er een cruciale wedstrijd voor hen in het verschiet ligt tegen Real en dat de wedstrijd tegen Newcastle al beslist was bij de rust.

Trossard en Faes : Een duel binnen de wedstrijd tussen Arsenal en Leicester aangezien Wout Faes Leandro Trossard bewaakte. De Gunners wonnen met 0-2 met een assist van de Belgische winger bij het tweede doelpunt. Faes en zijn team verloren machteloos en de prestatie van de Belgische verdediger werd opnieuw zwaar bekritiseerd.

Lavia : Bij Chelsea kon men niet rekenen op Roméo Lavia, die geblesseerd was aan de dij.

Mbangula : De winger maakt wisselende tijden door bij Juventus. De ene keer basisspeler, de andere keer invaller, hij kwam zelfs niet in actie tegen Inter, terwijl hij vijf dagen eerder nog scoorde in de Champions League.

Saelemaekers en Keita : Parma ontving AS Roma zondagavond. Geholpen door de rode kaart voor Giovanni Leoni won Alexis Saelemaekers en zijn team met de kleinst mogelijke marge (0-1). De winger speelde goed en werd in de 75e minuut gewisseld. Aan de andere kant werd Mandela Keita in de rust vervangen.

Van der Brempt : Na een blessure tegen Juventus was de verdediger terecht afwezig voor de verplaatsing van Como naar Fiorentina.

Lukaku en Ngonge : Napoli en Lazio speelden gelijk (2-2). Romelu Lukaku speelde 90 minuten en gaf een assist met zijn kenmerkende backheel voor de 1-1. Cyril Ngonge kwam niet in actie.

De Ketelaere : In een misschien als gemakkelijk beschouwde wedstrijd tegen Cagliari, hield Atalanta enkele sleutelspelers op de bank, waaronder Charles De Ketelaere. Waarschijnlijk om ze te sparen voor het duel met Brugge later in de week, maar ze betreurden een teleurstellende 0-0. De Ketelaere kwam in de rust in het veld.

Theate : Het seizoen van de verdediger verloopt uitstekend bij Frankfurt. Als onbetwiste basisspeler speelt hij goede wedstrijden en de resultaten volgen. Michy Batshuayi kwam echter niet in actie.

Lynen : Bij Werder Bremen gaat het iets minder goed voor de voormalige speler van Union. Ook hij is een onbetwiste basisspeler, maar het zijn de resultaten die tegenvallen. Zijn team verloor opnieuw van Hoffenheim.

Vranckx en Bornauw : Een opluchting voor Aster Vranckx, die voor het eerst sinds 5 oktober weer in de basis stond. Zijn afwezigheid was te wijten aan een blessure waarvan hij langzaam herstelde. Sebastiaan Bornauw kwam opnieuw in blessuretijd binnen om de overwinning van Wolfsburg tegen Stuttgart te beveiligen. Ameen Al Dakhil is nog steeds geblesseerd aan de kant van VfB.

Duranville : De winger slaagt er niet meer in een basisplaats te veroveren bij Dortmund. Hij kwam in actie in de 60e minuut tegen Bochum, maar slaagde er niet in de situatie in zijn voordeel te veranderen.

Van der Heyden : Uitgeleend aan Saint-Pauli door Majorca, de voormalige Union-verdediger verzekert zich van een basisplaats. Hij leverde een goede prestatie als linksback, maar zijn team verloor toch met 0-1 van Freiburg. Het doelpunt viel echter pas na zijn vervanging.

Openda en Vermeeren : Beiden begonnen op de bank en kwamen in de 63e minuut voor Loïs Openda en in de 70e minuut voor Arthur Vermeeren in actie. Ze slaagden er echter niet in om het 0-0 gelijkspel tegen Augsburg te doorbreken. Maarten Vandevoordt keek toe vanaf de reservebank.

Meunier en Olaigbe : Thomas Meunier speelde 90 minuten en droeg bij aan de clean sheet en overwinning van Lille tegen Rennes. Aan de kant van Rennes kwam Kazeem Olaigbe in de laatste 10 minuten binnen.

Fofana : De wervelende aanvaller speelde slechts 12 minuten tegen Montpellier. Olympique Lyon won met 1-4.

Stassin : De aanvaller redde de eer voor Saint-Étienne met een echt aanvallend doelpunt, maar het was te laat. De score was al 5-0 voor Marseille en dit doelpunt tien minuten voor tijd telt alleen voor de statistieken.

Debast : Opnieuw in de eerste helft ingebracht vanwege een blessure van een teamgenoot, Zeno Debast deed het goed in de wedstrijd, maar kon helaas niet voorkomen dat Sporting Lissabon gelijkspeelde tegen Arouca.