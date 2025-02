Rode Duivel zat bijna in de bouw: "In de Pro League verdiende ik minder dan wanneer ik was gaan werken"

Een professionele carrière hangt soms af van kleine dingen. Arthir Theate heeft dit ervaren voordat hij zich op het hoogste niveau kon bewijzen.

Deze zomer stond Arthur Theate op het punt om te tekenen bij Al-Ittihad. Maar de transfer ging op het laatste moment niet door vanwege interne conflicten bij de Saoedische club. "Eigenlijk wilde ik Europa niet verlaten. Maar ik wilde ook voor mijn gezin zorgen, ook financieel gezien", geeft Arthur Theate toe in Bild.

"Weet je, ik kom van nergens. Dat geld kan je een garantie geven voor de rest van je leven. Maar uiteindelijk is het niet gebeurd. En ik ben blij met hoe het is gelopen", legt de Rode Duivel uit.

Opofferingen worden niet altijd beloond

Het is niet altijd gemakkelijk geweest voor Theate. Toen hij de U21-ploeg van Standard verliet midden in de coronapandemie, moest hij solliciteren voor een baan in de bouw: "Voor mij zou dat geen probleem zijn geweest. Mijn hele familie werkt daar. Ik zou het ook gedaan hebben. Natuurlijk is het zwaar werk. Maar als niemand het doet, hebben we geen huizen meer."

Oostende kwam toen in beeld. De Luikenaar weet alles wat hij te danken heeft aan Alexander Blessin, die zijn carrière lanceerde. Maar het was nog niet allemaal gewonnen: KVO was ver verwijderd van de overvloed van de Coucke-jaren. Met de coronacrisis had de club simpelweg geen geld meer.

"Ze hadden destijds slechts zes spelers onder contract. Het was een eersteklasseclub, maar het salaris was erg laag. Ik verdiende minder dan wanneer ik was gaan werken. Het was echt moeilijk om daarvan te leven", herinnert Theate zich, die hard heeft moeten vechten om te komen waar hij nu is.