Boze Kuyt krijgt gelijk van Referee Department ... maar moet het wel gaan uitleggen: "Vijgen na Pasen"

Dirk Kuyt was zondag in alle staten na het duel tussen KAA Gent en Beerschot. In Under Review gaf Jonathan Lardot hem over een aantal zaken gelijk. Al brengt dat allerminst zoden aan de dijk.

"Ik kan maar twee dingen constateren: is het de onkunde van de scheidsrechters met zes man bij de VAR of worden wij tegengewerkt?"

Kuyt krijgt gelijk ...

"Ik kan het niet bewijzen met feiten, maar het neigt steeds meer naar het tweede en dat is heel frustrerend. Het is zoals ik zei: het is onkunde of het is moedwillig. Het voelt als heel onrechtvaardig", was Dirk Kuyt heel boos zondag. Hij wou een rode kaart voor Archie Brown en geen rood voor Colassin.

Jonathan Lardot gaf de coach van Beerschot nu in beide gevallen gelijk. Brown had dus rood moeten krijgen. “Hij maakt bewust een beweging”, klinkt het in Under Review. “Richting het gezicht van zijn tegenstander.”

... maar moet het wel gaan uitleggen

Volgens Lardot hoort dit niet thuis op een voetbalveld, zeker omdat de bal helemaal niet in de buurt is van de betrokken spelers. En toch werd Kuyt ondertussen opgeroepen voor het Bondsparket voor kritiek op de refs.

Ook Besnik Hasi (KV Mechelen) en Chris Coleman (OH Leuven) moeten zich gaan verantwoorden. De supporters denken er het hunne van.

Maw weer volledig de mist ingegaan, maar met een filmpje moeten wij het doen. Ondertussen heeft Gent 3 punten en Beerschot er 0. Wat zijn de sancties voor de mensen in de VAR? — Professional Fretteree Department (@fretteree) February 17, 2025

🤡🤡 — VAN GENT VOOR GENT (@VNGent_VRGent) February 17, 2025

En zo word de competitie verder vervalst met zware gevolgen voor de ene is altijd zelfde hier — Dimitri Verstraeten (@DimitriVerstra1) February 17, 2025