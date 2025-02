Hoe zou het nog zijn met... Het KAA Gent dat in 2016 de achtste finales van de Champions League haalde?

Sinds de hervorming van de knock-outfase van de Champions League slaagden slechts twee Belgische clubs erin de groepsfasen te overleven. Club Brugge deed dit al tweemaal, in het seizoen '22-'23 en uiteraard ook dit seizoen. Maar hoe zou het zijn met het KAA Gent dat in 2016 de knock-outs haalde?

Het seizoen na hun historische kampioenenjaar mocht het KAA Gent van Hein Vanhaezebrouck aandraven in de Champions League. In de groepsfases trof het Zenit Sint-Petersburg, Valencia en Lyon. Het werd sterk tweede met 10 punten, nadat het op de laatste speeldag met 2-1 won van Zenit.

In de achtste finales trof Gent het VfL Wolfsburg van Koen Casteels. Met spelers als Draxler, Schürrle en Dante waren de Duitsers te sterk voor de Gantoise. Het werd 2-4 over twee wedstrijden en het Europese avontuur van Gent was voorbij.

Maar hoe zou het zijn met de 11 Gent-spelers die op 8 maart 2016 op het veld van Wolfsburg uit Europa werden geknikkerd?

Doelman: Matz Sels (32, Nottingham Forest)

De veruit meest bekende speler van de 11 op dit moment. In 2016 besloot de op dat moment 24-jarige doelman Gent te verlaten voor een buitenlands avontuur. Zijn transfer naar Newcastle legde hem geen windeieren en na een uitleenbeurt aan Anderlecht belandde Sels in 2018 bij het Franse Strasbourg.

Na enkele goede jaren in Frankrijk werd hij overgenomen door Nottingham Forest in februari 2024. Die transfer blijkt een absoluut schot in de roos voor onze landgenoot. Nottingham staat verrassend derde in de Premier League, mede dankzij doelman Matz Sels.

Hij hield reeds 10 keer de nul in 20 wedstrijden. Kan Forest hun reeds indrukwekkend seizoen nog meer schoonheid geven door zich te plaatsen voor de Champions League volgend jaar?

Linksachter: Nana Asare (38, gestopt)

Een ware legende in de defensie van KAA Gent. De Ghanees kwam in de zomer van 2013 over van Utrecht, na eerdere passages bij KV Mechelen en Antwerp. De modelprof gaf zichzelf telkens 100% voor de club en speelde er maar liefst 272 wedstrijden, waarin hij een voet had in 20 doelpunten.

In september 2020 besliste Asare dat het genoeg was geweest en hing hij zijn schoenen aan de haak. Op dit moment is hij verantwoordelijk voor de integratie van nieuwe spelers bij KAA Gent.

Centraal achterin: Rami Gershon (36, Maccabi Haifa) & Lasse Nielsen (37, Göztepe)

Rami Gershon had al wat ervaring in de Jupiler Pro League, vooraleer de Israëlier in Gent neerstreek. Hij had al wat ervaring opgedaan bij Waasland-Beveren, Standard en KV Kortrijk. Maar het was vooral bij Gent dat hij op niveau kwam. In 2017 verliet hij Gent om opnieuw in zijn thuisland te gaan spelen.

Collega achterin, Lasse Nielsen, was minder bekend in ons land. De Deen werd in 2014 aan Gent uitgeleend door NEC Nijmegen, waarna Gent hem een seizoen later definitief overnam.

Een seizoen later trok Nielsen richting het Zweedse Malmö, daar speelde hij tot augustus '23. Nu speelt de Deen zijn laatste wedstrijden in het warme Turkije.

Rechtsachter: Rafinha (42, gestopt)

De Braziliaan speelde meer dan 120 wedstrijden voor KAA Gent tussen 2011 en 2016. Rafinha moet wel een grote fan van de Finse cultuur zijn, want hij speelde er zowel voor als na zijn avontuur in België voor vier verschillende clubs. Afgelopen januari besliste de rechtsachter dat het welletjes was geweest en stopte hij definitief met voetballen.

Middenveld: Renato Neto (33, Blankenberge) & Sven Kums (36, KAA Gent)

Na verschillende uitleenbeurten aan onder meer Cercle Brugge en het Hongaarse Videoton, belandt Neto op leendienst bij KAA Gent. Na een sterk seizoen 2013-2014, kan Gent Neto gratis overnemen van het Portugese CP.

Neto wordt een ware publiekslieveling en speelt maar liefst 181 wedstrijden voor de Gantoise, waarin hij 21 keer scoorde. In de zomer van 2019 trok de Braziliaan naar KV Oostende. Na nog een passage bij Deinze en in Malta, komt hij nu uit voor KSC Blankenberge, in 5e klasse.

Kapitein Sven Kums versierde een mooie transfer in 2016 naar het Engelse Watford, waarna hij ook nog voor onder andere Udinese en Anderlecht uitkwam.

Maar het was vooral bij KAA Gent dat Kums uitblonk. In het titeljaar van 2015 pakte Kums ook de Gouden Schoen. In 2020 kwam de verloren zoon weer thuis in Gent, waar hij in 2022 nog de beker pakt tegen Anderlecht.

Nu is Kums bezig aan zijn laatste jaren bij KAA Gent, waar hij bijna 350 wedstrijden voor speelde en een voet had in 75 doelpunten.

Aanvallende middenvelder links: Thomas Matton (39, gestopt)

De Belgische aanvallende middenvelder kende een carrière vol blessureleed. Hij kwam in eerste klasse uit voor Zulte Waregem en KV Kortrijk, alvorens in 2015 naar Gent te trekken. In 2017 vond hij dat de blessures hem te veel werden en besloot hij te stoppen.

Na zijn actieve loopbaan bleef Matton betrokken bij KAA Gent als begeleider van getalenteerde jeugdspelers.

Aanvallende middenvelder rechts: Brecht Dejaegere (33, KV Kortrijk)

In augustus 2013 maakte de aanvallende middenvelder de overstap van KV Kortrijk naar KAA Gent. Na 7 jaar en bijna 250 wedstrijden voor Gent trekt Dejaegere in 2020 naar het Franse Toulouse. Als aanvoerder leidde hij de club naar promotie naar de Ligue 1 in 2022 en won hij in 2023 de Coupe de France.

Na een Amerikaans avontuur bij Charlotte FC keerde Dejaegere afgelopen zomer terug naar België om opnieuw voor KV Kortrijk te spelen.

Spitsenduo: Moses Simon (29, Nantes) & Danijel Milicevic (39, interim-trainer KAA Gent)

Simon was de jongste Gent-speler in het duel tegen Wolfsburg. Na een avontuur in Slowakije belandde de Nigeriaanse dribbelkont in ons land bij Gent. In meer dan 130 wedstrijden scoorde hij 21 doelpunten en gaf hij 18 assists.

In 2018 maakte Simon de overstap naar het Spaanse Levante, maar na een seizoen werd hij uitgeleend aan het Franse FC Nantes. Zijn succesvolle uitleenbeurt leidde in 2020 tot een permanente transfer naar Nantes. Met Nantes won hij de Coupe de France in het seizoen 2021-2022.

Danijel Milicevic was jaren een vertrouwde pion op het middenveld van KAA Gent. Hij kwam in 2014 over van Charleroi en veroverde al snel de harten van menig Gent-supporter.

Hein Vanhaezebrouck was zo onder de indruk van het tactisch inzicht van de Zwitserse Bosniër, dat hij hem in 2021 een job aanbood als zijn assistent. Na het vertrek van Hein en het ontslag van Vrancken is Milicevic benoemd tot trainer ad interim.