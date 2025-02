KRC Genk-coach Thorsten Fink oogst loft: "Hij is een genie in zijn vak"

Genk-coach Thorsten Fink heeft luxeproblemen, en dat weet iedereen die de Belgische competitie volgt. Vooraan heeft hij met Hyeon-Gye Oh en Tolu Arokodare twee spitsen die goed in vorm zijn.

KRC Genk heeft waarschijnlijk de breedste kern van de Jupiler Pro League. Coach Thorsten Fink kan perfect roteren zonder te moeten inboeten aan kwaliteit. Misschien ook wel het grootste voordeel van de Limburgers.

Tegen Cercle Brugge wou Fink meer op de counter spelen en koos hij er bewust voor om Oh in de spits te zetten. "En het werkte", pikte Tolu meteen in toen we het hem voorlegden. Tegen Standard mocht de Nigeriaan weer starten, en hij scoorde meteen.

Voor zijn coach heeft hij niets dan mooie woorden. "Hij is een genie in zijn vak", begon Tolu bij ons. "Hij weet wanneer hij moet roteren, hij weet goed wanneer hij Oh moet laten starten en wanneer mij. Het is wel geen gemakkelijke job met twee spitsen die het zo goed doen", beseft de boomlange spits ook.

Het gevoel in de kleedkamer zit heel goed bij Genk, moeilijk is het ook niet om dat te merken. Daar zit de trainer zeker ook voor iets tussen. Hij verzorgt de relatie met zijn spelers dan ook prima.

"Hij heeft een goede relatie met ons allebei (Oh en Tolu n.v.d.r.). Hij geeft zomaar de een niet de voorkeur boven de ander. Hij doet het perfect, en dat komt het team en hemzelf dus goed uit", besluit Tolu.