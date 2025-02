'Real Madrid heeft genoeg van arbitrage in LaLiga en neemt zéér verregaande beslissing'

Volgens Real was er sprake van een misverstand en wil de club de schorsing aanvechten. In het scheidsrechtersrapport staat dat Bellingham werd uitgesloten wegens belediging van arbiter José Munuera Montero.

“In de veertigste minuut werd speler (5) Bellingham, Jude Victor William, weggestuurd om de volgende reden: omdat hij mij, terwijl ik een paar meter verderop stond, aansprak met de volgende woorden: ‘Fuck you’.”

Bellingham zou fuck off hebben gezegd - minder ernstig dan fuck you. Het is echter niet de eerste keer dat er klachten zijn over de arbitrage in de Spaanse LaLiga.

🚨 Real Madrid are considering trying to QUIT Spanish football for another league in protest at the leadership of La Liga president Javier Tebas and biased refereeing decisions.



(Source: @SPORT) pic.twitter.com/ylaFvZ45Ck