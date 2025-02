UEFA grijpt in na het debacle in Club Brugge - Atalanta: "Dan ga je eraan"

De strafschop in Club Brugge - Atalanta Bergamo blijft maar nazinderen. Dat is nu ook alweer gebleken in een aanduiding voor de wedstrijd tussen Real Madrid en Manchester City.

"Die penalty was pure waanzin. Hoe kan je daar ooit voor fluiten? Van Boekel is klaar in Europa na zo'n beslissing als VAR", was Valentijn Driessen in Kick Off al zeer streng voor de VAR tijdens Club Brugge - Atalanta Bergamo.

De UEFA heeft ondertussen effectief ingegrepen. Geen Van Boekel meer als VAR tijdens Real Madrid - Manchester City, ook al stond hij voor woensdag aanvankelijk ingeschreven.

Van Boekel 'gestraft'

Hij wordt vervangen door zijn landgenoot Dennis Higler. Dat is het nieuws dat de Nederlandse voetbalbond naar buiten heeft gebracht. De Europese voetbalbond lijkt het zekere voor het onzekere te willen nemen.

Dennis Higler is woensdag de VAR bij Real Madrid - Manchester City in de Champions League. De Nederlander ondersteunt de Roemeense scheidsrechter Istvan Kovacs. đŸ“șhttps://t.co/ez1J0UESZU — KNVB (@KNVB) February 17, 2025

"Als je in de Champions League een fout maakt in het nadeel van een Italiaanse ploeg, dan ga je eraan. Dat blijkt nu wel", aldus Driessen daarover in Vandaag Inside.

De reacties op de aanstelling van Higler wordt overigens ook niet op het grootste applaus onthaald door Nederlandse supporters op X. "Arm City", klinkt het zelfs al onder meer.