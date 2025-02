Goed en slecht nieuws voor Anderlecht: Hubert recupereert één speler, Dolberg ook zondag er niet bij

Anderlecht zal het in de komende twee wedstrijden al zeker zonder Kasper Dolberg moeten doen. De Deense spits, die eerder al kampte met knieproblemen, heeft opnieuw last van de mediale band en is deze week niet inzetbaar.

"Ik ga daar geen datum op klevené, zei coach David Hubert. "Uiteraard mis je je beste schutter, maar het is wat het is en we moeten ermee verder."

De afwezigheid van Dolberg is een stevige aderlating voor paars-wit, maar Hubert blijft strijdvaardig. "Hopelijk is hij zo snel mogelijk terug. We hebben opties met jongens die al getoond hebben dat we op hen kunnen rekenen." Hoogstwaarschijnlijk start Luis Vazquez dus terug in de spits.

Goed nieuws is er mogelijk wel over Samuel Edozie. De Engelse flankaanvaller was een twijfelgeval, maar zou tegen Fenerbahçe en/of Union mogelijk weer inzetbaar zijn. De medische staf volgt hem op de voet en zal kort voor de wedstrijden een beslissing nemen.

Ook aanvoerder Jan Vertonghen ziet zijn terugkeer op het veld naderen. De ervaren verdediger ontbreekt nog matchritme, maar Hubert hoopt hem snel weer op het veld te zien. "Het is geen spits die je eventjes tien minuten kan geven. We gaan hem proberen klaar te stomen. Vertonghen kan ons natuurlijk nog altijd veel helpen."

Met een dubbele opdracht voor de boeg, zowel in Europa als in de Belgische titelstrijd, zal Anderlecht scherp moeten zijn. Zonder Dolberg wordt dat een uitdaging, maar met een mogelijk terugkerende Vertonghen en Edozie heeft paars-wit toch enkele positieve vooruitzichten.