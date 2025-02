In Frankrijk hebben ze al schrik voor Club Brugge: "Geen goed nieuws"

In Italië werd de sensationele prestatie van Club Brugge tegen Atalanta eerder lauw onthaald. De Italiaanse kranten besteedden weinig aandacht aan de sterke partij van blauw-zwart en legden vooral de nadruk op het matige niveau van de thuisploeg.

Met de uitschakeling van AC Milan tegen Feyenoord ging de meeste media-aandacht naar de crisis bij de Italiaanse topclub. In Frankrijk daarentegen was er heel wat lof voor Club Brugge. L’Équipe kwam superlatieven tekort en noemde de Brugse stunt "een van de meest memorabele prestaties in deze nieuwe play-offs van de Champions League".

De Franse krant benadrukte dat Club niet zomaar won, maar Atalanta – de derde in de Serie A en winnaar van de Europa League – volledig overklaste. "Het was een waar huzarenstukje van de ploeg van Nicky Hayen. Atalanta stuitte op een Belgische muur en werd gepakt door counters van het allerhoogste niveau", schreef L’Équipe.

De krant had ook oog voor de uitblinkers aan Brugse zijde. "Talbi scoorde twee keer en als hij aan dit tempo doorgaat, barst er binnenkort een strijd los tussen Europese topclubs die de supersonische rechtsbuiten willen. Maar heel Club verdient een pluim: Mechele en Ordóñez vormden de scharnieren van de defensie, Jashari inspireerde, en Mignolet – 36 jaar al – was onvermoeibaar." L’Équipe besloot dat deze Brugse overwinning "een avond voor de geschiedenisboeken" was.

Met het oog op de volgende ronde, waarin Club het mogelijk tegen Lille opneemt, werd in Frankrijk vooral benadrukt dat dit geen ideale loting zou zijn voor de Franse club. "Meunier heeft één kans op twee om uit te komen tegen zijn ex-ploeg. En als we naar de vorm van Brugge kijken, is dat niet per se goed nieuws", stelde L’Équipe.

Ook Le Figaro was onder de indruk en noemde Club "de sensatie van de Champions League". "Club Brugge gaf Atalanta, een ploeg met een van de sterkste aanvalslinies van Europa, een lesje. In de heenmatch was er nog discussie na die late penalty, maar nu was er geen twijfel over wie de zege verdiende. Club domineerde en pakte terecht het ticket voor de achtste finales." Lille of Aston Villa wacht als volgende tegenstander, maar één ding is duidelijk: Club Brugge heeft zich met deze prestatie opnieuw op de Europese kaart gezet.