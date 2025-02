Frank Boeckx vertelt opmerkelijk verhaal over Vincent Kompany: "Ik vloog twee meter in de lucht, ik voel het nog als ik eraan denk"

Vincent Kompany heeft een groot verleden bij Anderlecht. Frank Boeckx deed onlangs nog een opvallende onthulling over de coach van Bayern München.

Vincent Kompany zal altijd een icoon blijven van Anderlecht. Vanaf zijn zes jaar werd de voormalige verdediger opgeleid bij paars-wit, om er nadien ook door te stoten naar de eerste ploeg.

Na een periode bij Hamburger SV trok hij naar Manchester City, waar hij ook een serieuze indruk heeft achtergelaten. Hij speelde er van de zomer van 2008 tot de zomer van 2019. Nadien keerde hij terug naar Anderlecht.

Daar startte hij ook zijn trainerscarrière, voor hij naar Burnley en achteraf naar Bayern München trok. Frank Boeckx kent hem ook, en komt nog met een leuk verhaal over Kompany.

"Ik heb ooit tegen Kompany gespeeld tijdens een staff game. Ik heb er nog spijt van, want ik had hem door de benen gespeeld. Ik vloog erna twee meter de lucht in. Niet normaal. Echt waar, dat is iets dat je nooit bij een verdediger moet doen (lacht)", vertelde Boeckx in de podcast '90 Minutes'.

"Ik kreeg de bal terug, en toen gebeurde het. Dat was geen goed plan. Ik voel het nog als ik eraan denk. Hij was ook zo opgefokt in alles erna", besluit de voormalige doelman.