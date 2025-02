Genk of Gent? Dit zijn de drie verrassende ongeslagen teams uit Pro League in 2025

Het jaar 2025 is ondertussen anderhalve maand bezig. En dus is het tijd om toch eens een eerste balans op te maken onder de Belgische clubs. Nog drie teams zijn ondertussen nog ongeslagen in de Belgische profcompetities.

KRC Genk is in de competitie heel goed bezig, maar het verloor half januari wel al met 2-1 in de Beker van België op bezoek bij Club Brugge. Zij horen dan ook niet bij de drie ongeslagen ploegen die er nog zijn in de Pro League.

KAA Gent van zijn kant is ook nog ongeslagen in België, maar verloor vorige week in de Conference League dan weer met 0-3 van Real Betis Sevilla. Alle andere teams verloren dan weer in de competitie al een wedstrijd.

Drie ongeslagen teams

En dus moeten we voor de echte ongeslagen teams naar de Challenger Pro League gaan kijken. Daar vinden we onder meer leider Zulte Waregem, dat al twee keer won en drie keer gelijkspeelde in 2025.

Ook een van de grote uitdagers - RWDM - is aan een goed jaar bezig. Met vijf zeges en één gelijkspel zijn ze zelfs al flink dichterbij gekomen in de stand.

Het derde ongeslagen team is dan weer enigszins verrassend Beveren. Zij zitten ook aan twee overwinningen en drie gelijke spelen tot dusver in 2025.