Kwalificatie voor de achtste finales van Club Brugge gaat sowieso gevolgen hebben voor de JPL, al zullen andere clubs daar waarschijnlijk niet zo blij mee zijn

Club Brugge heeft zich geplaatst voor de 1/8e finales van de Champions League en dat zal ook gevolgen hebben voor de JPL. De wedstrijd tegen KAA Gent, of de derby tegen Cercle zal verplaatst worden.

Club Brugge is zeker van zijn plaats in de achtste finales van de Champions League. Leuk nieuws voor het Belgisch voetbal, al zal het zeker ook gevolgen hebben voor de Jupiler Pro League.

De wedstrijd tegen KAA Gent of de derby tegen Cercle Brugge zal verplaatst worden. De UEFA beslist er indirect over welke wedstrijd het zal worden.

Op dinsdag 4 of woensdag 5 maart speelt blauw-zwart eerst thuis de heenwedstrijd. De terugwedstrijd volgt dan op dinsdag 11 of woensdag 12 maart. Vrijdag weten we of het tegen Lille of Aston Villa is.

Als de UEFA beslist om Club eerst op dinsdag te laten spelen, dan wordt de wedstrijd tegen KAA Gent, die normaal op zondag 2 maart om 13u30 doorgaat verplaatst. Het Nieuwsblad meldt dat dit duel dan een dag eerder, op zaterdag doorgaat om 16u.

Als het de terugwedstrijd is die op dinsdag wordt gespeeld, dan wordt de Brugse derby verplaatst. Die gaat normaal door op zondag 9 maart om 13u30. Deze kan verplaatst worden naar woensdag 26 februari om 20u45. Donderdag doorheen de dag zullen we normaal al weten welk scenario in werking treedt.