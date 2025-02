Nicky Hayen vertelt hoe Club Brugge de kwalificatie heeft gevierd, waarom de oogjes op woensdag héél klein waren en... zet alles en iedereen ook meteen met de voetjes op de grond

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Alles wat (Brugs) blauw en zwart is geniet nog na van de absolute stunt in Bergamo. Nicky Hayen richt de blik echter al opnieuw op de Belgische competitie. Zondag komt Standard op bezoek in het Jan Breydelstadion.

Het moet gezegd: niet alleen de spelers, maar ook Nicky Hayen verscheen met kleine oogjes op de luchthaven van Bergamo. Club Brugge had de overwinning én kwalificatie uiteraard gevierd.

"Het was een moeilijke nacht", knipoogt Hayen bij Sporza. "Ik kon niet slapen. De adrenaline was nog aanwezig. Het feestje? We zijn met de groep iets gaan eten en hebben een glas gedronken."

Hayen heeft de blik dan ook al op zondag gericht. "Onze volgende uitdaging was komend weekend al. We kunnen het ons niet veroorloven om te verzwakken in de competitie."

"De komende dagen staan vooral in het teken van recuperatie", legt Hayen uit. "Het is logisch dat er vermoeidheid is. De wedstrijd bij Atalanta BC vond amper zestig uur na onze reis naar STVV al plaats."

We zijn op dit moment actief op drie fronten, maar hebben nog niets gewonnen

"Ik ben al blij dat er nog enkele dagen liggen tussen onze terugreis uit Italië en de komst van Standard", grijnst de coach van blauw-zwart. "Het blijft lastig om een goede balans te vinden."

Hayen wil dan ook niets weten van de lovende commentaren en de vergelijking met het Club Brugge van Ernst Happel. "Dat doet me plezier, maar ik bleef nederig."

Ernst Happel

"We zijn op dit moment nog actief op drie fronten", besluit Hayen. "Maar we hebben nog niets gewonnen, hé. We zullen tot de laatste wedstrijd van het seizoen hard moeten werken."