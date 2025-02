"Nog altijd even slikken, want verminkt voor het leven": speler is na vuurwerkincident helemaal terug en mikt hoog

Op 19 oktober liep het helemaal mis voor Fabio Schifano. De 26-jarige voetballer wou vuurwerk van het veld weggooien, maar dat vuurwerk ontplofte op dat moment in zijn hand. De onfortuinlijke speler verloor bij het ongeval uiteindelijk drie vingers.

Na een wedstrijd tussen vierdeprovincialers KSCT Menen en SK Zillebeke in West-Vlaanderen voltrok zich een drama. De ploeg vierde de overwinning met de fans, toen iemand een vuurwerkbom op het veld gooide.

Fabio Schifano nam het vuurwerk vast om het verder weg te gooien van de aanwezige kinderen, maar hield het te lang in zijn handen en het ontplofte. De lichamelijke tol is zwaar. De speler heeft enkel nog zijn pink en ringvinger volledig over. De helft van zijn middelvinger is weg, zijn wijsvinger volledig: "Ik ben verminkt voor het leven uiteindelijk."

Werk opgegeven

Fabio moest ook zijn werk in de bouw opgeven, maar is ondertussen wel al opnieuw aan het voetballen en wil nog steeds topschutter worden van zijn club. En met de club mikken op de titel. De kloof met leider Aalbeke is twee punten, maar dat team heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld.

Aalbeke verloor afgelopen weekend wel van Comines met 1-5 en dus leven ze bij Menen op hoop, zo ook Schifano zelf: "Met nog acht wedstrijden te gaan, waaronder op de laatste speeldag het rechtstreekse duel op Aalbeke B, kan de titel nog", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Menen de titel schenken voor steun

“Ik kan opnieuw voetballen en scoren, maar als ik naar mijn geteisterde hand kijk, moet ik nog altijd even slikken. Ik scoorde sinds mijn terugkeer alweer drie keer, waardoor ik aan negen treffers en elf assists in elf wedstrijden."

“Ik probeer wel de positivo uit te hangen, maar soms heb ik het ook moeilijk. Gelukkig kan ik in die moeilijke dagen rekenen op de steun van mijn familie en vrienden. Ook vanuit SCT Menen kreeg ik veel steun van bestuurders, trainers en medespelers. Als dank zou ik hen graag de titel schenken”, aldus nog Fabio Schifano.