Rik De Mil keert terug naar zijn Kuipje voor wel heel bewogen wedstrijd: "Dat is zeldzaam in de voetbalwereld"

Rik De Mil keert deze zaterdag als coach van Charleroi terug naar zijn Kuipje. Het afscheid van Westerlo was bitter, maar De Mil kijkt met een warm gevoel terug op zijn tijd bij de club.

De Mil geeft aan dat hij van bij de start van zijn tijd bij Westerlo een groep had die een zeer goede attitude toonde. Door geleidelijk een band op te bouwen, zag hij het vertrouwen groeien en het spel beter worden. Hij gelooft er sterk in dat het belangrijk is om te weten wat er speelt bij zijn spelers, ook buiten het veld.

"Zijn de buitenlandse spelers hier met hun vrouw en kinderen? Ik hoef natuurlijk niet alles te weten, maar die kleine details kunnen het verschil maken", vertelt De Mil in De Gazet van Antwerpen.

Vergelijking met Club Brugge

De Mil vergelijkt zijn tijd in Westerlo met zijn periode bij Club Brugge. “Bij Club Brugge kende ik na tien jaar bijna iedereen van binnen en van buiten, maar in Westerlo was het bijzonder om zo snel een band op te bouwen met de spelers. Dat is zeldzaam in de voetbalwereld”, vertelt hij.

Hoewel De Mil het woord 'vriendschap' niet snel gebruikt, benadrukt hij het wederzijdse respect dat hij met veel mensen in Westerlo heeft opgebouwd. "Als coach wil ik een carrière neerzetten, maar op die weg wil ik ook investeren in mensen om dat verhaal mogelijk te maken."

Toch zal het zaterdag op het veld er minder hartelijk aan toe gaan. Beide teams hebben immers de punten hard nodig om uit de degradatiezone te blijven.