Titelkandidaat Zulte Waregem neemt vrijdag gepast afscheid van clubicoon

Voor Zulte Waregem staat er vrijdagavond tegen Jong Genk opnieuw een wedstrijd op het programma waarin ze maar beter winnen om de achtervolgers niet te dicht te laten komen. Ze gaan van de gelegenheid wel gebruik maken om een clubicoon in de bloemetjes te zetten.

Sammy Bossut heeft vorige week bekendgemaakt dat hij aan het einde van dit seizoen stopt met voetballen. De 39-jarige keeper speelde de laatste twee jaar voor Harelbeke, maar werd vooral bekend door zijn lange en succesvolle periode bij Zulte Waregem.

Met Harelbeke speelt hij nog volop mee voor promotie naar de Eerste Nationale van het amateurvoetbal - de West-Vlamingen staan op een gedeelde tweede plaats op vijf punten van leider Roeselare.

In het seizoen 2012-2013 werd Bossut ei zo na landskampioen met Zulte Waregem - een afgeweken vrije trap in Anderlecht besliste er uiteindelijk anders over.

Afscheid van een icoon voor Zulte Waregem

Bossut was maar liefst 17 jaar actief bij Zulte Waregem. In 2017 won hij de Croky Cup met de club en ook in Europa maakte hij meermaals indruk.

Nu wordt hij in de bloemetjes gezet door zijn ex-club Zulte Waregem. "Essevee-icoon Bossut kondigde vorige week zijn afscheid aan, dus komt de doelman nog eens langs in de Elindus Arena! Sammy geeft vrijdag de aftrap van Essevee - Jong Genk", klinkt het bij Essevee.