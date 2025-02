Voormalige aanvoerder vol lof over ex-ploeggenoten en zijn Club Brugge: "Ik heb er echt van genoten"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge heeft zich op indrukwekkende wijze geplaatst voor de laatste 16 van de Champions League, een prestatie die zelfs de grootste supporters doet dromen. Ruud Vormer, voormalige kampioenenmaker en kapitein van blauw-zwart laat zijn waardering blijken voor zijn oud-ploeggenoten.

Vormer, die met Club Brugge vijf keer kampioen werd in België, noemt de 1-3 overwinning van Club tegen Atalanta een "uitschieter". De voormalige aanvoerder van de Brugge is dan ook onder de indruk van het niveau waarop spelers zoals Vanaken, Mignolet, Jashari en Jutgla presteerden.

"Dat zijn de individuen die aan de bal het verschil maken, maar je hebt ook jongens als Mechele en Ordonez nodig. Mooi om zien dat ze allemaal bijdragen", vertelt de Nederlander in Het Nieuwsblad.

Vormer vergeleek de prestatie van blauw-zwart met die van zijn eigen periode. “Wij wonnen ook met 0-4 in Monaco en haalden een gelijkspel op het veld van Real Madrid. Dat toont dat dit een tendens was die er zat aan te komen. Club doet het iedere keer goed in de Champions League", legt Vormer uit.

Tot slot maakt Vormer duidelijk hoeveel hij genoten heeft van het huidige succes van Club Brugge. “Ik heb er echt van genoten", besluit hij.

Morgen om 12 uur staat de loting op het programma voor blauw-zwart. Club Brugge neemt het in de laatste 16 oftewel op tegen Lille of Aston Villa.