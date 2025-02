Waarom de burenrelatie tussen Anderlecht en Union ineens verslechterde... Al heeft de bekladding van de teambus een andere reden

De Ultra's van Anderlecht bekladden in de nacht van dinsdag op woensdag de spelersbus van Union SG. Het is alvast een nieuw teken dat de relatie tussen beide buren niet optimaal is, zo net voor de derby van zondag. Maar hoe is dat nu gekomen?

Union ging niet met die bus naar Amsterdam

Eerst en vooral: nee, Union is niet in Amsterdam gaan rondrijden met een bus waarop Ultra's RSCA staat geschilderd. Dat was ook nooit de bedoeling. Union is met een grotere bus naar de Nederlandse hoofdstad getrokken en dus ging de actie van de Anderlecht-supporters helemaal hun bedoeling voorbij.

Zij verkneukelden zich in het vooruitzicht om hun Amsterdamse vrienden te laten zien wat ze gedaan hadden. Tussen de fervente supporterskernen van Anderlecht en Ajax bestaat er immers al jaren een nauwe band. Toen twee jaar geleden een supporterslokaal van Ajax-fans uitbrandde, hielpen die van Anderlecht zelfs geld ophalen voor de herstellingen.

Acht keer verloren

Dat de Ultra's die actie ondernamen had dus in principe weinig met de aankomende derby te zien. Maar ook daar zal de spanning te snijden zijn. Nochtans was er een heel grote gunfactor toen ze in 2021 terugkeerden naar eerste klasse. Dat duurde echter niet lang.

Dat eerste seizoen kregen ze vier keer slaag van de buren, het tweede seizoen twee keer (Anderlecht miste de play-offs). En pas vorig seizoen konden ze een eerste keer winnen. Daarnaast waren er drie gelijke spelen. Zeven keer verlies in elf confrontaties... dat scherpt de concurrentie wel aan.

Incidenten toen Union stadion huurde

Maar er speelt nog meer mee. Toen Union Europees een stadion zocht, vonden ze een akkoord met Anderlecht, die dat seizoen toch geen Europees speelden. Met dien verstande dat er geen supporters van Union op de plekken van de spionkoppen van paars-wit mochten gaan zitten. Na de match tegen Leverkusen kwamen de Anderlecht-fans tot de conclusie dat er Union-tags op de stoelen en in de toiletten waren achtergelaten.

Het volgende seizoen vielen Anderlecht-hooligans dan weer supporters van Union aan in de eerstvolgende thuismatch tegen Lugano. De sfeer tussen beide clans verslechterde telkens. Nu Union al duidelijk niet meer het kleine broertje is, heerst er een stevige rivaliteit.

Dat was ook al te zien bij de vorige confrontaties. Bij de terugkeer zongen de supportersclans nog samen 'qui ne saute pas, n'est pas Bruxellois'. Dat gebeurt niet meer, er worden meer beledigingen dan wat anders over en weer geschreeuwd. En de gemoederen raakten in het Dudenpark al een paar keer verhit.

Meer politie

Daar zijn ze bij de ordediensten zich ook van bewust en zondag zullen voor de derby dan ook de veiligheidsmaatregelen opgevoerd worden. De politie stelt meer manschappen ter beschikking om de rust te bewaren.

De actie met de spelersbus zal alvast niet geholpen hebben om de sfeer luchtig te houden zondag. Het wordt een duel op het scherpst van de snee.