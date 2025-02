"Ze zeiden dat we niet goed genoeg waren": uitgerekend KAA Gent breekt het Belgisch record

Het leek een moeilijke avond te gaan worden voor de Belgische teams in Europa. In de heenwedstrijden gingen Gent, Union en Anderlecht stevig onderuit. En dus leek het ook voor de coëfficiënt een pijnlijke avond te gaan worden.

Club Brugge in de Champions League en Cercle Brugge in de Conference League. Daar waren we al zeker van. Enkel behoudens mirakels kon daar op donderdagavond nog iemand bij gaan komen.

Maar elke wedstrijd waarin gelijkgespeeld werd of gewonnen? Dat zou natuurlijk ook nog wel wat gaan opleveren voor de Belgische coëfficiënt. En die boodschap had KAA Gent als eerste al begrepen.

Tegendeel bewezen

"We eindigen onze campagne met een zege op Betis. Dat had niemand voor mogelijk geacht. Iedereen zei dat we niet goed genoeg waren om hier te winnen", aldus coach Danijel Milicevic bij Sporza in een eerste reactie.

"Maar wij hebben het tegendeel bewezen, met veel opofferingsvermogen en veel energie." Daarin werd hij bijgetreden door Gilles De Meyer, die zijn debuut in de basis beleefde: "0-1 op Betis, dat doen er ons niet veel na. Jammer van de uitschakeling."

Door de overwinning van KAA Gent hebben de Belgische clubs er opnieuw 0.400 punten bijgekregen, waardoor we nu al op een absolute recordhoogte zitten van 14.650. Toch wel straf van de Belgische teams, zoveel is duidelijk.