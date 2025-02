Chemsdine Talbi is doodeerlijk: "Ik ben een beetje teleurgesteld"

Club Brugge kent zijn tegenstander voor de achtste finales van de Champions League. Geen verplaatsing naar Lille, maar wel een tweede keer Aston Villa.

Vrijdag werd er in het Zwitsterse Nyon geloot voor de Europese competities. Dit was overigens ook de laatste loting, omdat de kwart -en halve finales nu ook bekend zijn.

Het kon Aston Villa of Lille worden voor blauw-zwart. Algemeen leken fans en spelers van Club Brugge meer te neigen naar wat vernieuwing en de korte verplaatsing naar Lille.

Alleen kwam Aston Villa uit de trommel, opnieuw. Eerder, in de League Phase, won Club al wel eens met 1-0. Chemsdine Talbi is doodeerlijk over de loting.

"Ik ben een beetje teleurgesteld, want ik had graag tegen Lille gespeeld", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Het zou een nieuw team geweest zijn en ik heb daar wat vrienden."

Toch kan hij zich wel neerleggen bij een tweeluik tegen de Engelse club. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat Club nog in de CL zit. "Maar, het wordt opnieuw een mooie confrontatie met Aston Villa. Het blijft de Champions League, dus we moeten ervan genieten en alles geven voor de club en voor de fans."

"We hebben een mooie campagne gespeeld tot nu toe en we gaan er alles aandoen om ook nu door te stoten", besluit Talbi.