Zulte Waregem en RWDM laten geen steek vallen in de Challenger Pro League

In de Challenger Pro League werden vanavond twee wedstrijden afgewerkt. De nummers 1 en 2 uit de stand kwamen in actie.

Leider Zulte Waregem nam het in eigen huis op tegen Jong Genk. Pape Diop bracht Essevee vlak voor de rust op voorsprong.

Toen Hedl iets na het uur de score verdubbelde was de wedstrijd helemaal gespeeld. Enkele minuten later zorgde Opoku voor de comfortabele 3-0-voorsprong. Manguelle milderde nog tot 3-1 voor de Limburgers.

RWDM moest het vanavond in eigen huis opnemen tegen Francs Borains. Het bleef tot diep in de tweede helft 0-0, maar in de 84ste minuut kwam het bevrijdende doelpunt van Kestens.

In de stad houdt Zulte Waregem twee punten voorsprong op eerste achtervolger RWDM. De West-Vlamingen hebben ook nog een match minder gespeeld dan de Brusselaars.

La Louvière, de nummer drie in de stand van de Challenger Pro League, kan zondag inlopen op RWDM. Het moet dan wel voorbij Patro Eisden geraken.