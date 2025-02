Amper één week: David Hubert ziet plots unieke kans opduiken bij RSC Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht is Europees uitgeschakeld. Toch heeft dat ook zijn positieve kanten, aldus trainer David Hubert.

David Hubert nam in oktober over van Brian Riemer. Sindsdien was er maar één week waarin er geen midweekvoetbal op de agenda stond.

“Zoiets blijft niet houdbaar”, vertelt Hubert aan Het Laatste Nieuws. “Als je gedurende maanden om de drie dagen een wedstrijd hebt, dan betaal je een prijs voor dat druk programma.”

Dolberg, Verschaeren en Degreef zitten zo op dit moment al zeker aan de kant voor het duel met Union SG en ook namen als Edozie en Stroeykens zijn twijfelachtig.

De Europese uitschakeling kan de komende weken dan ook voor wat rust zorgen. “Dit geeft ons toch iets meer marge”, aldus Hubert. “Ik hoop dat dit ons in staat stelt om wat frisheid in de groep te brengen.”

“Mij geeft het ook de kans om door de week iets meer in detail te werken met de groep. Iets waar ik enorm naar uitkijk en ook heel belangrijk in aanloop naar de play-offs en uiteraard die bekerfinale tegen Club Brugge.”