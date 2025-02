Johan Boskamp zag dat deze Belgische club het echt niet verdiende om uitgeschakeld te worden in Europa: "Onbegrijpelijk"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG ligt uit de Europa League, maar het had er ook heel anders kunnen uitzien. De Brusselaars kregen een strafschop niet, nadat Ajax-doelman Remko Pasveer Union-spits Kevin Rodriguez een gebroken neus klopte.

Union SG speelde een zeer verdienstelijke partij op het veld van Ajax. Na de 0-2 nederlaag in Brussel kwam het al snel 0-2 op voorsprong in de Nederlandse hoofdstad. Uiteindelijk won Ajax nog met 1-2 na een strafschopdoelpunt.

Bij Union waren ze achteraf begrijpelijk woedend. De Unionisten hadden in de extra tijd van de verlengingen ook een penalty verwacht. Ajax-doelman Remko Pasveer wou een bal uit de lucht grepen, zat ernaast, maar raakte wel Kevin Rodriguez. En niet een beetje, want hij hield er een gebroken neus aan over.

Overal bloed, duidelijker kon niet. Toch gaf de ref geen strafschop en greep de VAR niet in. Johan Boskamp is er ook zeker van. "Ze hadden natuurlijk altijd een strafschop moeten krijgen helemaal op het einde", zei hij bij Het Belang van Limburg. "De koek die Pasveer daar uitdeelt ... Onbegrijpelijk dat de VAR dat niet zag."

Pasveer zelf vond het geen strafschop. Hij zei dat hij de Union-spits maar licht raakte. Volgens Boskamp is dit wel niet in lijn met de andere reacties uit Nederland. "Daar vonden ze het ook een strafschop. ‘Als de ref naar het scherm wordt geroepen, heeft Ajax een groot probleem’, hoorde ik de Nederlandse commentatoren zeggen."

"Bij Ajax zullen ze dus maar al te goed beseffen dat ze door het oog van de naald zijn gekropen. Maar daar zijn die van Union natuurlijk vet mee. Zonde. Voor mij hadden ze het verdiend", besluit hij.