Ruben Van Gucht verhoord als verdachte in onderzoek naar voyeurisme Eddy Snelders

Opschudding vrijdag over Ruben Van Gucht. De presentator werd als verdachte verhoord in de zaak rond zijn gewezen collega Eddy Snelders.

Eddy Snelders wordt beschuldigd van voyeurisme. Hij zou in zijn chalet in de Ardennen beelden gemaakt hebben van heel wat vrouwen die er langskwamen.

Onder hen ook een knappe Antwerpse, die er als vriendin van Snelders’ stiefdochter slachtoffer werd in de hele zaak.

Eind juni 2022 zou Ruben Van Gucht via Instagram een berichtje naar de Antwerpse gestuurd hebben, waarna de twee over en weer converseerden.

De vrouw vreesde echter dat Snelders naaktbeelden van haar had doorgespeeld aan Van Gucht, omdat de twee elkaar kennen, maar dat bleek niet het geval.

“Het was voor mij compleet onduidelijk wat mijn link met het hele dossier zou kunnen zijn”, reageert Van Gucht na de ondervraging aan Het Laatste Nieuws.

Hij werd iets minder dan een uur ondervraagd, maar al snel was duidelijk dat Van Gucht niks met de zaak te maken had. “Het was natuurlijk wel schrikken dat de politie me in het kader van zulk dossier uitnodigde”, klonk het nog.

“Het werd meteen duidelijk dat de onderzoekers mij op geen enkele manier betrokken achtten. Het toont alleszins dat de politie en het parket dit dossier erg grondig onderzoeken en ik hoop dat mijn verklaring hier enigszins bij heeft kunnen helpen”, besloot hij.