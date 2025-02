Diepste crisis in haar geschiedenis, komt het nog goed met deze CPL-club na 1 op 33? "Het doet pijn om te zien hoeveel volk er nog komt kijken"

Het kan moeilijk slechter gaan met Lommel SK. De Limburgers zullen er nog alles aan moeten doen om de degradatie te voorkomen.

Lommel SK verloor zaterdag voor de negende keer op rij. De club blijft met een 1 op 33 achter in de Challenger Pro League, wat alweer een nieuw historisch dieptepunt is in de geschiedenis van de club.

De Limburgers staan nu op de 13e plaats in het klassement met 19 punten. Alleen Seraing en Jong Genk doen slechter met respectievelijk 16 en 14 punten.

Glenn Neven nam afgelopen seizoen afscheid van de club na er meer dan tien jaar gespeeld te hebben. Het doet hem pijn om de club in deze situatie te zien. Zou het dieptepunt nu bereikt zijn?

"Ik hoop het, maar de anciens zullen het nu moeten opnemen", vertelde hij bij Het Belang van Limburg. "Puur naar resultaat toe zouden zij een immens verschil maken. Misschien moeten ze ook afstappen van de principes van de City Football Group en echt resultaatvoetbal spelen."

"Mooi is dat niet altijd, maar de punten tellen nu. Vorig jaar leefde het voetbal echt in Lommel. Bij thuiswedstrijden was de opkomst altijd heel goed, nu doet het pijn om te zien hoe weinig volk er nog komt kijken", besluit hij.