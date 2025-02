🎥 Engelse media zien dat het verhaal van Kevin De Bruyne helemaal op zijn einde loopt bij Manchester City: "Het is triest om te zien"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester City verloor zondag met 0-2 in eigen huis van Liverpool. Kevin De Bruyne mocht starte, maar kon niet veel bijbrengen. De Engelse media was hard voor de Rode Duivel.

Kevin De Bruyne mocht na zijn rol als bankzitter tegen Real Madrid weer starten in de topper tegen Liverpool. Alleen verliep dit helemaal niet zoals verwacht.

79% geslaagde passes zijn we namelijk niet gewoon van onze landgenoot. Bovendien won hij slecht twee duels en had hij één schot, naast doel. Een keer uithalen met links dacht KDB, alleen vertrok zijn bal richting de cornervlag.

"Zijn achteruitgang is triest om te zien", citeert Sporza Sam Lee, de Man City-volger van The Telegraph. "Het is duidelijk dat zijn beste dagen achter hem liggen. Al zullen er nog wel momenten van klasse volgen voor het einde van dit seizoen."

Hij is er van overtuigd dat De Bruyne aan zijn laatste jaar bij de Citizens bezig is. "Dit zal wel zijn laatste jaar zijn, want zijn contract loopt deze zomer af en zijn prestaties rechtvaardigen geen verlenging."

De BBC ziet ook dat het misloopt bij KDB. "Een pijnlijk moment. De Belg kreeg wel een staande ovatie van het publiek ondanks het feit dat hij geen invloed kon uitoefenen op de wedstrijd."

"De City-fans beseften misschien dat ze niet veel kansen meer zouden hebben om hun appreciatie te uiten voor een speler die hen zo geweldig gediend heeft", klink het daar nog.