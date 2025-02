🎥 Opvallende video gaat rond waarin Kevin De Bruyne ruzie maakt met een fan: "Shut the f*ck up"

Manchester City verloor zondag met 0-2 van Liverpool in de Premier League. City had een serieuze offday, terwijl ook Kevin De Bruyne niet veel kon betekenen voor zijn club.

De middenvelder, die tegen Real Madrid nog geen seconde mocht spelen van Pep Guardiola, stond in de basis. Alleen toonde hij niet veel.

Hij knalde een bal richting de cornervlag, en dat fragment van de wedstrijd werd online al veel gedeeld. Maar is er is nu nog een video de ronde aan het doen.

Daarin is De Bruyne te zien die plaatsneemt op de bank van City, en zijn ploegmaats een hand geeft. Op hetzelfde moment lijkt hij ruzie te maken met een fan. "Shut the f*ck up", kunt u hem zien roepen richting de supporter die hem ongetwijfeld uitdaagde.

Ban that fan that De Bruyne had to tell to Stfu forever from the Etihad pic.twitter.com/hqN4S2nch3