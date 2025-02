Anderlecht vraagt zich nog steeds af hoe ze Noah Sadiki hebben kunnen laten gaan: "Toen de Denen kwamen..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dit weekend schitterde Noah Sadiki op het veld van het Lotto Park. Spijtig genoeg voor Anderlecht was het in kleuren van Union SG.

Zondag heeft Noah Sadiki zijn eerste overwinning behaald in het Lotto Park als tegenstander, in dit geval als speler van Union Saint-Gilloise. Anderlecht heeft Sadiki in de zomer van 2023 voor 1,40 miljoen euro verkocht aan hun Brusselse concurrent.

Een koopje: anderhalf jaar later wordt de waarde van de speler op 8 miljoen euro geschat. Frank Boeckx heeft zijn opkomst van dichtbij meegemaakt.

"Ze noemden hem de kleine pitbull van Anderlecht. Peter Verbeke en Vincent Kompany waren er gek op", legt Boeckx uit bij Extra Time. Volgens hem was de situatie absoluut niet gunstig voor Sadiki: "Toen de Denen kwamen, werd hij aan de rechterkant geplaatst, dat is niet waar hij het liefst speelt."

Nog een jongeling van de club verbannen

Door hem constant aan de rechterkant te zetten, lijkt Anderlecht zelfs vergeten te zijn hem in overweging te nemen voor het middenveld: "Op die manier is Delaney aangetrokken voor die positie. De Denen hebben het misschien anders gezien."

Naast Boeckx begrijpt ook Wesley Sonck het niet: "Sadiki was een kind van de club, ze zagen hem toch elke week op training..."