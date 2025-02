Antwerp krijgt bizar voorstel als sanctie voor biergooien naar Jasper Vergoote en assistenten tijdens bekermatch

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Fans van Royal Antwerp FC gooiden na de bekermatch in eigen huis tegen Antwerp bier naar de officials. Het kreeg nu een voorstel als sanctie.

De tweede halve finale in de Croky Cup tussen Antwerp en Anderlecht eindigde op een 2-2-gelijkspel. De aanhang van The Great Old gooide bekers bier naar de scheidsrechters van dienst.

Een lijnrechter raakte daarbij gewond. Volgens scheidsrechter Jasper Vergoote gebeurde dat ook al tijdens de rust en was er geen versterking van stewards gekomen na het eerste incident.

Het bondsparket vroeg voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) 10.000 euro boete tegen Antwerp. De club wil een mildere straf, omdat er al maatregelen genomen waren. Vijf fans kregen een stadionverbod.

De club zou er ook aan denken om de spelerstunnel te verlengen. Tegelijk stelde Antwerp zich ook vragen bij het verslag van de match delegate, waarin volgens de club verschillende zaken stonden die niet klopten.

De voorzitter van de DCP stelde voor om een bekerverbod in te voeren in bepaalde vakken. Een bizar voorstel dat Antwerp praktisch onhaalbaar acht.

Morgen of donderdag volgt de uitspraak. Als Antwerp gestraft wordt dan zal het mogelijk nog twee wedstrijden zonder fans moeten afwerken door een uitgestelde sanctie van de derby.