Bij KV Kortrijk waren ze er absoluut niet over te spreken: Frank Boeckx vindt "loophole in het reglement" bij vreemdste doelpunt van het weekend

KV Kortrijk speelde afgelopen weekend 1-1 gelijk tegen Cercle Brugge. De Kerels scoorden een vreemd doelpunt, dat in de ogen van velen zou afgekeurd moeten worden. Alleen werd het reglement dus wel goed toegepast...

KV Kortrijk pakte een belangrijk punt met oog op de degradatiestrijd tegen Cercle Brugge. Over het enige doelpunt van de Kerels ontstond wel heel wat discussie, want alles leek niet te verlopen zoals het hoort.

Op de beelden is namelijk duidelijk te zien dat Nacho Ferri met twee handen Thibo Somers op de grond duwt. Somers gaat uiteraard neer, en nadien volgt een doelpunt. De duw gebeurde net voor de bal vertrok, waardoor de VAR niet zou hebben mogen ingrijpen.

😶‍🌫️ | De overtreding op Thibo Somers wordt voor de vrije trap gemaakt en dus telt het doelpunt van Jean-Kévin Duverne. ✠👀 #KVKCER pic.twitter.com/XHjpS1Ogvf — DAZN België (@DAZN_BENL) February 23, 2025

"Omdat de vrijschop genomen werd na de duw in de verdediging. Dat is een loophole in het reglement. De VAR heeft dan het recht niet om in te grijpen", ziet ook Frank Boeckx bij Extra Time.

Filip Joos had liefst zelfs een rode kaart gezien voor Ferri. "Met gezond verstand keur je het doelpunt af, maar volgens de letter van de wet geef je rood voor de duw en keur je het doelpunt goed."

"Of fluit ervoor en laat de fase opnieuw spelen. Dat gebeurt bij hoekschoppen ook. Het was een rare fase, maar die duw in de eerste zone had in feite geen invloed op de rake kopbal in de tweede zone", besluit Boeckx nog.