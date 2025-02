De opvolger van Philippe Clément bij Rangers is bekend, en die krijgt hulp van een Belgische assistent

Philippe Clément werd onlangs bij Rangers ontslagen. De club heeft zijn opvolger al aangeduid, en het is geen grote naam.

Heel snel na het ontslag van Philippe Clément zijn de geruchten over de identiteit van zijn opvolger gestart. De naam van Steven Gerrard, die zijn trainerscarrière bij de club begon, werd genoemd: de legende van Liverpool heeft recentelijk Al-Ettifaq in Saoedi-Arabië verlaten en is beschikbaar.

Maar het is niet hij die terugkeert naar Glasgow Rangers. De Schotten hebben gekozen voor Barry Ferguson (47 jaar), een andere voormalige speler van de club.

Ferguson is opgenomen in de Hall of Fame van Rangers vanwege zijn indrukwekkende carrièreL Hij werd vijf keer Schots kampioen en speelde de finale van de UEFA Cup in 2008.

Op het gebied van coaching is Ferguson echter beperkt ervaren: een korte interim-periode bij Blackpool in 2014, en drie periodes in Schotse lagere divisies waarvan de meest recente dateert uit 2022. Hij werd voorlopig aangesteld tot aan het einde van het seizoen, met de taak om hen te overtuigen.

Verrassend is dat Ferguson bij Rangers vergezeld wordt door een ... Belgische assistent. Issame Charaï, voorheen actief bij Strasbourg en eerder werkzaam bij STVV, OHL en Beerschot.