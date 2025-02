Dender, Cercle, STVV, Westerlo, Kortrijk... kunnen ineens op twee oren slapen: kunstgreep in lopend seizoen

De kans is groot dat de Jupiler Pro League volgend seizoen zonder play-offs wordt gespeeld en met 18 in plaats van 16 clubs verdergaat. Dat heeft meteen gevolgen voor dit seizoen, want de play-downs zouden verdwijnen.

Enkel de laatste in de stand, momenteel Beerschot, zou nog barrages moeten spelen. Om van 16 naar 18 clubs te gaan, is een aanpassing nodig. Normaal gezien zouden de laatste twee ploegen degraderen en de nummers 13 tot 15 play-downs spelen. Maar als het voorstel donderdag wordt goedgekeurd, blijven die drie clubs automatisch in eerste klasse.

Dat is goed nieuws voor teams als KV Kortrijk, STVV, Westerlo en Dender, die nog in degradatiegevaar verkeerden. In het huidige systeem liepen ze het risico om via de play-downs alsnog te zakken. Nu lijken ze veilig.

Voor de Challenger Pro League verandert er niets. De kampioen en de nummer twee promoveren zoals gepland rechtstreeks naar eerste klasse. De derde krijgt nog een kans via barrages tegen de laatste van de Jupiler Pro League.

De hervorming zou de competitie overzichtelijker moeten maken en het risico op verrassende degradaties door play-downs wegnemen. Clubs krijgen zo meer stabiliteit en duidelijkheid over hun toekomst.

Of de hervorming definitief wordt ingevoerd, hangt af van de stemming van donderdag. Maar als de plannen doorgaan, kan dat al dit seizoen een grote impact hebben op de strijd tegen degradatie.