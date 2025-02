Fenerabahçe-coach José Mourinho heeft klacht wegens racisme aan zijn been na derby tegen Galatasaray

Men wist dat de derby tussen Galatasaray en Fenerbahçe gespannen zou zijn. En hoewel het redelijk goed verliep op het veld, zorgt het nu voor controverse achteraf.

Er valt praktisch niets te melden over de derby uit Istanboel: 0-0, Dries Mertens kwam in actie voor Galatasaray maar Michy Batshuayi niet. Er waren geen ongeregeldheden op het veld ondanks alle spanning. Voor José Mourinho is dit te wijten aan het feit dat er een buitenlandse scheidsrechter floot.

"Ik bedankte Slavko Vincic (de scheidsrechter, nvdr.) dat hij deze wedstrijd floot. Als het een Turkse scheidsrechter was geweest, was het een complete ramp geweest", verklaarde Mourinho na de wedstrijd, gevolgd door uitspraken die stof deden opwaaien. "De hele Galatasaray-bank reageerde als apen na elke correcte beslissing."

Natuurlijk liet Galatasaray, in een openlijke strijd met Fenerbahçe met name over het scheidsrechterlijke beleid sinds de gestaakte wedstrijd tegen Adana Demirspor enkele weken geleden, deze kans niet liggen. De club publiceerde een verklaring ... waarin José Mourinho van racisme wordt beschuldigd.

"De coach van Fenerbahçe, José Mourinho, die regelmatig beledigende opmerkingen heeft gemaakt over het Turkse volk sinds hij in Turkije begon te werken, heeft nu een onmenselijke retoriek toegevoegd aan zijn immorele uitspraken", valt er te lezen.

"We willen u laten weten dat we een strafklacht zullen indienen over de racistische opmerkingen van José Mourinho en dat we ook een klacht zullen indienen bij de UEFA en de FIFA." Zal de Special One hierop reageren?