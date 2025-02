Hoe Griekenland Karetsas met alle middelen overtuigde, terwijl Vincent Mannaert er helemaal alleen voor stond: "Wat als hij KDB had kunnen gebruiken?"

Konstantinos Karetsas zal niet uitkomen voor de Belgische nationale ploeg. Een verrassing? Niet echt, want de Griekse voetbalbond heeft dit dossier uitstekend aangepakt.

Tenzij er een onverwachte wending of blessure volgt, zal de 17-jarige Karetsas in maart zijn debuut maken als Grieks international. Hij moet Griekenland helpen promoveren naar de A-divisie van de Nations League in een duel tegen Schotland, terwijl België in diezelfde periode tegen Oekraïne vecht om het behoud.

Stel je voor dat de Grieken promoveren en de Rode Duivels degraderen – dan zou Karetsas meteen bevestiging krijgen dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. Hoe dan ook, de jonge middenvelder van KRC Genk lijkt geen spijt te hebben van zijn beslissing, die vooral ingegeven lijkt door zijn gevoel.

Een koninklijke behandeling door Griekenland

De keuze van Karetsas werd sterk beïnvloed door de Griekse voetbalbond, die niets aan het toeval overliet. Volgens het Griekse medium Gazzetta vond er maandag een belangrijke bijeenkomst plaats tussen bondscoach Ivan Jovanovic en twee vertegenwoordigers van de bond.

En die waren niet de minsten: ex-internationals Vasilis Torosidis en Dimitris Salpingidis, beiden Griekse voetballegendes. Opvallend is dat geen van beiden deel uitmaakte van de Europese kampioenenploeg van 2004, wat bewijst dat Griekenland ook na dat historische succes een eigen voetbalidentiteit heeft opgebouwd.

De invloed van de Griekse federatie

Tijdens het overleg werd Karetsas ook via een videogesprek aangesproken door de voorzitter van de Griekse voetbalbond, Makis Gagatsis, die hem verzekerde van volledige steun. Of het nu deze intense overtuigingscampagne was of niet, de Genk-middenvelder zou maandag tegen zijn gesprekspartners gezegd hebben dat "zijn hart alleen voor Griekenland klopt".

Het is waarschijnlijk dat Karetsas zijn keuze al eerder had gemaakt, maar wachtte op het juiste moment om dit officieel aan te kondigen. En Griekenland heeft eerder succes geboekt met dit soort charme-offensieven: onlangs koos Christos Zafeiris, die in Noorwegen is opgeleid en daar ook al interlands speelde op jeugdniveau, eveneens voor de Griekse nationale ploeg.

België schiet tekort in opvolging van talent

Aan Belgische zijde lijkt er vooral veel mis te lopen. De recente chaos binnen de voetbalbond, het gebrek aan opvolging van talentvolle spelers met dubbele nationaliteit en de late aanstelling van Vincent Mannaert als technisch directeur hebben ongetwijfeld een rol gespeeld. Mannaert haalde zelf wel alles uit de kast, maar had niet de overtuigingsmiddelen van de Grieken. Wat als hij Genk-iconen De Bruyne en Courtois had kunnen inschakelen?

Bovendien heeft de kersverse bondscoach Rudi Garcia andere prioriteiten dan gesprekken voeren met potentiële internationals. Het resultaat? België verliest opnieuw een talent aan een andere nationale ploeg.