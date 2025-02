Karetsas is niet de enige: Union Saint-Gilloise-speler verandert plots van nationale ploeg

Met de eerste internationale break van 2025 die nadert, zullen er beslissingen worden genomen over de selecties. We weten dat Konstantinos Karetsas voor Griekenland heeft gekozen; ook Promise David heeft een grote beslissing genomen.

De aankondiging zou niet zo'n ophef moeten veroorzaken, maar toch is het belangrijk: Promise David (23 jaar), de aanvaller van Union Saint-Gilloise, heeft zijn beslissing genomen over zijn toekomstige nationale ploeg. Hij vertegenwoordigde Nigeria in de jeugdteams (onder andere U23) , en heeft nu gekozen voor Canada.

David is geboren in Brampton, Ontario, en werd opgeleid in Canada tot 2019, toen hij naar NK Trnje in Kroatië ging. Na een korte terugkeer naar de VS begon hij echt aan zijn Europese carrière... in Malta, bij Valletta (14 wedstrijden, 4 doelpunten).

Vervolgens explodeerde hij in Estland, waar hij 29 doelpunten maakte in 44 wedstrijden voor FC Kuressaare en werd opgemerkt door Union Saint-Gilloise, dat een neus voor talent heeft. David scoorde al 13 doelpunten in 28 wedstrijden.

Voldoende dus om de Canadese federatie te overtuigen, die niet veel hoefde te doen. "Het Canadese voetbal heeft me opgevoed. Ik heb het gevoel dat ik het Canada schuldig ben om hen te vertegenwoordigen. Spelen voor Nigeria was prachtig, maar het was slechts een kans", legt Promise David zelf uit aan The Athletic.

Wijzend op de vooruitgang van Canada onder leiding van Jesse Marsch, zou David volgens The Athletic ook overtuigd zijn door de kans om het WK 2026 thuis te spelen. Hij zou al in maart worden opgeroepen voor de wedstrijden van de CONCACAF Nations League.