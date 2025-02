'Spaanse eersteklasser meldt zich voor Ferran Jutgla en... Club Brugge reageert met héél pittig prijskaartje'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ferran Jutgla wil komende zomer een transfer maken. De aanvaller droomt ervan om terug te keren naar Spanje. Club Brugge heeft ondertussen het prijskaartje al bepaald.

Ferran Jutgla heeft één héél concrete droom: terugkeren naar FC Barcelona. We schreven eerder al dat hij de pijlen op een andere club moet richten. Voor Barça is een terugkeer van het jeugdproduct niet aan de orde.

El Nacional weet dat een terugkeer naar La Liga wél op tafel ligt. Girona FC wil Jutgla deze zomer een (nieuwe) kans geven op het hoogste Spaanse toneel. Ook de 26-jarige aanvaller heeft oren naar zo'n verhuis.

Club Brugge wil meewerken, maar is niet van plan om een soldenverkoop te houden. Met andere woorden: Girona zal moeten bewijzen dat ze Jutgla héél graag naar Spanje willen halen.

De Belgische landskampioen is bereid om te onderhandelen over een transfer van zodra een geïnteresseerde club met vijftien miljoen euro over de brug wil komen. Club Brugge mikt zelfs op twintig miljoen euro. Al zal de rij geinteresseerden daarvoor eerst moet aandikken.

Is Ferran Jutgla aan zijn laatste maanden bezig bij Club Brugge?

Voor de volledigheid: Club Brugge betaalde in 2022 vijf miljoen euro voor Jutgla. De Spanjaard zag zijn marktwaarde de voorbije maanden dalen, maar we hebben zo'n voorgevoel dat ook Transfermarkt zijn prestaties van de voorbije maanden zal erkennen.