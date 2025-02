Amateurclub zet coach aan de kant vanwege teleurstellende resultaten en signalen vanuit spelersgroep: "Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en eens voor de spiegel gaan staan"

Na een reeks teleurstellende prestaties heeft Xavier Lemmens zijn functie als coach van KSV Maarkedal neergelegd. Het ambitieuze Maarkedal kon na Nieuwjaar slechts 8 op 18 punten behalen.

De laatste druppel was het 2-2 gelijkspel tegen WIK Boekel, wat de kers op de teleurstellende taart vormde. De club reageert snel en stelt Stephane Van De Sande en keeperstrainer Niels De Prez tijdelijk aan om de club over te nemen.

Xavier Lemmens reageert in Het Nieuwsblad aangeslagen op zijn vertrek. “Of ik het voelde aankomen? Een beetje wel. Het was duidelijk dat niet alle spelers nog achter mij stonden en dan weet je wat er gaat gebeuren."

De coach erkende dat de ambities van de club in het gedrang kwamen na een reeks mindere resultaten, ondanks het feit dat de ploeg eerder in het seizoen goed presteerde. Door blessures en schorsingen werd de motor van het team volgens Lemmens in de tweede helft van het seizoen gehinderd.

De sportief verantwoordelijke van de club, Alain Verhoie, benadrukte dat het een moeilijke beslissing was om Lemmens te ontslaan. Toch was het volgens hem noodzakelijk gezien de signalen die van de spelersgroep kwamen.

"Bij rode lantaarn WK Sint-Goriks moeten de spelers nu kleur bekennen. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en eens voor de spiegel gaan staan. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid", besluit Verhoie in Het Nieuwsblad.