Nog eentje: na Kos Karetsas verliest België volgend toptalent, die papieren voor nationaliteitswissel al heeft ingediend

Na Kos Karetsas lijkt nu ook Matias Fernandez-Pardo niet voor de Rode Duivels te kiezen. De 20-jarige aanvaller van Lille zou definitief kiezen voor Spanje, meldt The Athletic.

Dit betekent opnieuw een domper voor de Belgische nationale ploeg, die al langer moeite heeft om talentvolle spelers met meerdere nationaliteiten aan zich te binden.

Fernandez-Pardo, geboren in Brussel, speelde jarenlang voor de Belgische jeugdelftallen en bleef tot maart 2024 actief bij de nationale U19. Toch gaf hij eerder al aan dat zijn voorkeur bij Spanje lag. In een interview met Marca in december zei hij daarover: "Mijn hart ligt bij Spanje. Als ze mij zouden willen, bestaat er geen twijfel over." Met een Spaanse vader en zijn recente ontwikkeling in Frankrijk lijkt die keuze nu definitief.

Volgens The Athletic heeft de Spaanse voetbalbond de nodige documenten ingediend bij de FIFA om Fernandez-Pardo speelgerechtigd te maken voor La Roja. Momenteel is hij officieel nog gebonden aan België, maar de KBVB zou al verzoeken ontvangen hebben om zijn interlandverleden in kaart te brengen.

De keuze van Fernandez-Pardo komt kort na die van Kos Karetsas, die besloot voor Griekenland uit te komen. Karetsas, een van de uitblinkers bij competitieleider KRC Genk, gaf eerder deze week aan voor de Griekse nationale ploeg te willen spelen. Dit toont aan dat de Belgische voetbalbond moeite heeft om talenten met een dubbele nationaliteit te overtuigen.

De Spaanse bond lijkt zich actief in te spannen om het proces snel af te ronden. Er wordt verwacht dat Fernandez-Pardo al in maart zijn eerste selectie voor Jong Spanje zal ontvangen. Dit betekent dat hij niet meer voor België kan spelen, aangezien FIFA-regels bepalen dat spelers slechts één keer van nationale ploeg mogen wisselen.