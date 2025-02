Geen sanctie voor JPL-coach na kritiek op arbitrage na match tegen Club Brugge: Disciplinair Comité heeft duidelijke boodschap voor rest van de competitie

OHL-trainer Chris Coleman zal niet gestraft worden voor zijn uitspraken over de arbitrage tijdens Club Brugge-OHL, dat heeft het Disciplinair Comité beslist. Zij vonden niet dat zijn uitspraken voorbij de grenzen van de vrije meningsuiting gingen en dus gaat Coleman voorlopig vrijuit.

De rode kaart voor Thibaud Verlinden op zijn debuut voor OH Leuven net na rust tegen Club, maakte heel wat los bij Chris Coleman. OHL verloor uiteindelijk de wedstrijd met 0-1 en de Welshe trainer liet zich helemaal gaan bij de pers na de wedstrijd.

Niet op hun best

"Het is een slechte beslissing. De gele kaarten kwamen maar één richting uit en de scheidsrechters moeten op dit moment van het seizoen op hun best zijn, net als wij", vertelde Coleman toen. "Twee weken op rij worden wij gestraft omdat zij niet op hun best zijn."

Het bondsparket kon niet lachen met de uitspraken van Coleman en diende en klacht in, waarin ze twee speeldagen met uitstel vroegen.

Het Disciplinair Comité (DCP) vond niet dat die sanctie nodig was. "Door dit te sanctioneren, dreigt men trainers en verantwoordelijken in de toekomst af te schrikken om openlijk hun mening te geven over de arbitrage. Dat zou een te groot nadeel zijn voor het publieke debat", klinkt het bij het DCP volgens Het Nieuwsblad. Een duidelijke boodschap dus.

Ook volgens het DCP overschreed hij zijn recht op vrije meningsuiting niet. "Hij had zich bedachtzamer kunnen/moeten uitdrukken. Er dient echter rekening gehouden te worden met de emotionaliteit dadelijk na de wedstrijd", aldus het DCP.