Sterkhouders buiten strijd: nog steeds veel zorgen voor de ambitieuze leider

Zulte Waregem neemt het vrijdagavond in de Challenger Pro League op tegen SK Beveren. Met nog zeven speeldagen voor de boeg staat Essevee nog steeds in polepositie richting promotie naar de Jupiler Pro League.

Zulte Waregem staat voorlopig twee punten voor op RWDM en zes op La Louvière. Bovendien heeft Essevee ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld. Tegen Beveren kunnen ze dus ook een nieuwe stap zetten richting titel.

Sterkhouders buiten strijd

Jelle Vossen, Anton Tanghe, Jeppe Erenbjerg en Pape Demba Diop waren er de voorbije weken heel wat sterkhouders buiten strijd. "De ziekenboeg zit even vol als vorige week", aldus coach Sven Vandenbroeck.

"Er zijn weinig wijzigingen, de enige wijziging is dat Jeppe voorzichtig heeft getraind de voorbije week. Al de rest is zeker nog twee weken buiten strijd."

Twintig spelers zoeken

"Het was zaak om er twintig te hebben om op de lijst te hebben voor de match tegen Beveren. Het is een stugge ploeg, die doorheen het seizoen steeds beter zijn geworden en een paar ervaren jongens is gaan halen tijdens de wintermercato."

"Ze hebben met Mertens een speerpunt gevonden dat is overgekomen van Deinze, dus het is een lastige tegenstander." Zowel Zulte Waregem als Beveren verloren nog niet in 2025 en dus kan het opnieuw een belangrijk duel worden voor de leider.