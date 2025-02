Domper van formaat voor potentiële Rode Duivel: rest van seizoen staat op de helling

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Weer een blessure voor Sebastiaan Bornauw. De centrale verdediger van Wolfsburg heeft een voetblessure opgelopen en zal een hele poos niet meer in actie komen, dat bevestigde zijn coach Ralph Hasenhüttl.

Het is opnieuw blessurepech voor Sebastiaan Bornauw. Na een stevige griep en een spierblessure zit de 25-jarige centrale verdediger weer aan de kant met een blessure. Nu zou het wel om een zwaardere blessure gaan dan die andere twee.

“Seb heeft een probleem aan het middenvoetsbeentje. Hij moet de voet rust geven en zal daardoor waarschijnlijk lange tijd out zijn”, aldus zijn trainer Ralph Hassenhüttl vrijdag tijdens een persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Werder Bremen.

Basisplek kwijt

Bornauw heeft in zijn jonge carrière al verschillende blessures gekend, met een rugblessure in zijn tijd bij Köln als heftigste. De vele blessures maken het de viervoudige Rode Duivel ook niet makkelijk om een basisplek in de ploeg van Hassenhüttl te bemachtigen.

Bornauw speelde de eerste zeven wedstrijden in de Bundesliga van het seizoen de volle 90 minuten, iets wat hem daarna tot op de dag van vandaag niet meer gelukt is.

Wanneer Bornauw terug speelklaar is, is nog niet geweten. Hij zal alvast niet bij de 50-koppige selectie van bondscoach Rudi Garcia, die hij al zou hebben opgesteld.